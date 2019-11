Νέο μακελειό στην Καλιφόρνια! Τους σκότωσαν ενώ έβλεπαν ποδόσφαιρο

Ακόμα παραμένει άγνωστο πόσοι ήταν οι δράστες αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι εισέβαλλαν τον κήπο όπου βρίσκονταν 35 άνθρωποι και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Στην συνέχεια διέφυγαν.

«Βρήκαμε πολλούς νεκρούς στον κήπο» της κατοικίας, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπιλ Ντούλι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποφεύγοντας να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό. Η επίθεση έγινε στις έξι το απόγευμα με την γειτονιά να παρακολουθεί άναυδη το μακελειό και να βομβαρδίζει με τηλεφωνήματα την αστυνομία για βοήθεια.

#BREAKING : #Fresno Police say at least 9 people have been shot & “several” people are dead in a shooting near Peach & Olive. Police say a family was watching a football game in the backyard when the shooter snuck into the yard and opened fire. #FresnoCalifornia #massshooting pic.twitter.com/tNhEVRUjJE

Αστυνομικοί χτενίζουν τη γειτονιά για να πάρουν καταθέσεις μαρτύρων και να εξακριβώσουν εάν κάμερες κατέγραψαν την επίθεση.

We are still recovering from the #SaugusHighSchoolshooting and there’s been another mass shooting in Fresno.. 4 dead and 9 injured.. you can’t tell me there isn’t a problem..

and thoughts and prayers are not fixing it! #Fresno pic.twitter.com/tgKwaYX0N4

