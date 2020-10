Νέο μήνυμα της Μελάνια Τραμπ για τον κορονοϊό! «Είμαι καλά»

Με νέο μήνυμά της στο Twitter, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ενημερώνει τον αμερικανικό λαό πως θα συνεχίσει να αναρρώνει στον Λευκό Οίκο, όπου και βρίσκεται από τότε που έγινε γνωστό πως νόσησε με κορονοϊό.

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται και αναφέρουν πως ο σύζυγός της και Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης νόσησε, απαιτούσε (!) από τους γιατρούς να του δώσουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

“Η οικογένειά μου είναι ευγνώμων για όλες τις προσευχές και την υποστήριξη! Νιώθω καλά και θα συνεχίσω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Ένα ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παντού και τις προσευχές μου σε όσους έχουν νοσήσει ή έχουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που έχει επηρεαστεί από τον ιό”.

