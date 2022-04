Νεκρός βρέθηκε ο Ρώσος μεγιστάνας και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας φυσικού αερίου της Ρωσίας, Novatec, ο Σεργκέι Προτοσένια, όπως και τα μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγός του Νατάλια και η 18χρονη κόρη τους, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι της Ισπανίας, Telecinco.

Αποτελεί ένα νέο θρίλερ με νεκρή οικογένεια ενός μεγιστάνα από τη Ρωσία, καθώς, σύμφωνα με το ισπανικό κανάλι, η δολοφονία έγινε στον οικισμό Λιουρέτ –ντε Μαρ (επαρχία Χιρόν). Στα σώματα της μητέρας και της κόρης βρέθηκαν τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο πατέρας βρέθηκε κρεμασμένος στο κήπο του σπιτιού. Σε μικρή απόσταση υπήρχε ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια βρισκόταν εκεί για τις διακοπές του Πάσχα ενώ συνήθως διέμενε στη Γαλλία, με τον ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου TASS να επιβεβαιώνει μέσω των αστυνομικών αρχών της Καταλονίας ότι ένας άνδρας και δύο γυναίκες είναι νεκροί, ωστόσο δεν του αποκάλυψαν τα ονόματά τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές αρχές και οι αξιωματούχοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε την σύζυγό και την κόρη του και εν συνεχεία να έθεσε ο ίδιος τέλος στην ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Spanish police are said to be looking into two possible scenarios — that Sergei Protosenya killed his wife and daughter and then hanged himself, or that someone killed the entire family and then staged the crime scene.https://t.co/6qVbxIcouH