Νέο χτύπημα στο MAGA από τον Τζο Κεντ – «Μας είχαν αποκόψει από τον Τραμπ – Δεν υπήρχε λόγος για χτύπημα στο Ιράν»

Έσπασε την σιωπή του ο Τζο Κεντ ο οποίος παραιτήθηκε από επικεφαλής της υπηρεσίας αντιτρομοκρατίας - Μίλησε στον επίσης εξοργισμένο και πρώην υποστηρικτή των MAGA, Τάκερ Κάρλσον
Ο Τζόζεφ Κεντ / Φωτογραφία Office of the Director of National Intelligence

Ο Τζο Κεντ, ο άνθρωπος που σήμανε συναγερμό στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλοντας την παραίτησή του από επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ γιατί διαφώνησε με τον πόλεμο στο Ιράν, έσπασε τη σιωπή του.

Μίλησε σε έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής του κινήματος MAGA και έχει εκφράσει κι εκείνος την διαφωνία του με τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ στο Ιράν, τον Τάκερ Κάρλσον. Και επίσης, μέσα από τα λεγόμενά του έδειξε ότι ούτε οι ΗΠΑ αλλά κυρίως το Ισραήλ δεν επιθυμούν την ειρήνη. 

«Ο Αλί Λαριτζανί διαπραγματευόταν την ειρήνη. Το Ισραήλ τον σκότωσε. Το φυσικό αέριο του Κατάρ θα μπορούσε να είχε σταθεροποιήσει τις αγορές ενέργειας. Το Ισραήλ το βομβάρδισε επίσης. Το Τελ Αβίβ δεν θέλει ειρήνη – θέλει μόνιμο πόλεμο και η Αμερική είναι το όπλο», είπε.

Ο Τζο Κεντ, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε την ίδια πρόσβαση με παλαιότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «πολλοί βασικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν δια ζώσης τη γνώμη τους».

Είπε ακόμα ότι υπήρξαν διαφωνίες και πριν από τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Μίλησε για «συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς περιθώριο για διαφορετικές απόψεις».

Σε αυτό που επέμεινε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία πληροφορία» ότι το Ιράν σχεδίαζε αιφνιδιαστική επίθεση ακόμα και μια ημέρα μετά την παραίτησή του.

«Δεν υπήρχε καμία πληροφορία που να λέει ότι, για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου οι Ιρανοί θα εξαπέλυαν μια τέτοια επίθεση — κάτι σαν 11η Σεπτεμβρίου ή Περλ Χάρμπορ. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο», είπε.

 



Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινό χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ, είχε περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Δεν είμαι υποστηρικτής του, αλλά συγκρατούσε το πυρηνικό πρόγραμμα και απέτρεπε την απόκτηση πυρηνικού όπλου» αλλά και ότι είχε προειδοποιήσει πως «αν τον εξουδετερώσεις, ο κόσμος θα συσπειρωθεί γύρω από το καθεστώς».

Ήταν τόσο ξεκάθαρος που τόνισε ότι η στρατηγική του Ιράν ήταν «να μην εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα».

Επανέλαβε, επίσης, ότι πιστεύει πως το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Και αφού δεν υπήρχε πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και πιστεύοντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση θα καταπνιγόταν αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.

«Αν έμενα, θα προσπαθούσα να κάνω μικρές αλλαγές εκ των έσω, αλλά η δυνατότητά μου να ακουστώ και να παρουσιάσω δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με την πορεία της κυβέρνησης θα καταπνιγόταν πριν φτάσει καν στον Λευκό Οίκο», είπε.

Για τον Τραμπ είπε ότι του μίλησε πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

«Του εξήγησα γιατί φεύγω και με άκουσε», είπε, προσθέτοντας ότι η συζήτησή τους ήταν καλή. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να μιλήσουν ξανά στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «χώρισαν σε καλό κλίμα».

