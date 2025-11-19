Κόσμος

Νετανιάχου: Επισκέφτηκε τα ισραηλινά στρατεύματα στην «ουδέτερη ζώνη» με την Συρία – Η χρονική συγκυρία

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά την συνάντηση του Τραμπ με τον Σύρο ηγέτη Αχμέντ αλ Σάρα στο Λευκό Οίκο
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Avi Ohayon / GPO/ Handout via Reuters / File Photo

Μπορεί οι εύθραυστες εκεχειρίες με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και με τη Χαμάς στη Γάζα να παραμένουν ακόμα σε ισχύ, ωστόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν ξεχνάει ότι το Ισραήλ έχει ακόμα ένα «ήσυχο» αλλά ακόμα ενεργό «μέτωπο» στα σύνορα με τη Συρία.

Για τον λόγο αυτό, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε σήμερα (19.11.2025) μαζί με άλλους αξιωματούχους να επισκεφτεί τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, από την άλλη πλευρά της γραμμής οριοθέτησης μεταξύ των δυο χωρών, οι οποίες επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

«Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την ουδέτερη ζώνη στη Συρία, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) Νταβίντ Ζίνι, μεταξύ άλλων», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου μετέβη σε ένα φυλάκιο του ισραηλινού στρατού πριν πραγματοποιήσει «σύσκεψη για την ασφάλεια» και απαντήσει σε ερωτήσεις στρατιωτών, αναφέρει η ισραηλινή ανακοίνωση που συνοδεύεται από φωτογραφίες της επίσκεψης.

Μετά την ανατροπή του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη την οποία περιπολεί ο ΟΗΕ στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, λέγοντας ότι δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στον νέο ισχυρό άνδρα της Δαμασκού, τον πρώην τζιχαντιστή Άχμαντ αλ Σάρα.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967 πλευρά του συριακού Γκολάν (και προσαρτημένη μονομερώς με ισραηλινό νόμο του 1981, προσάρτηση που ο ΟΗΕ κρίνει άκυρη και χωρίς νομική ισχύ) από την υπόλοιπη Συρία.

Η χρονική συγκυρία

Η επίσκεψη Νετανιάχου στην «ουδέτερη ζώνη» πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά την υποδοχή του Σάρα στην Ουάσινγκτον από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ θα ήθελε να δει τη Συρία να προσχωρεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, διπλωματική επιτυχία του Αμερικανού προέδρου που κατέστησε δυνατή από την πρώτη του θητεία μια εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τρεις αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μαρόκο).

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, η πρώτη Σύρου προέδρου, ο Σάρα δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη και ότι η ισραηλινή κατοχή του Γκολάν συνιστά εμπόδιο για μια τέτοια προοπτική.

Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι η διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να βοηθήσει στις συζητήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
149
76
76
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 9χρονης Μέλοντι – Η μητέρα αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές
Ξεκίνησαν μαζί για ένα οδικό ταξίδι, όμως η μητέρα επέστρεψε χωρίς το παιδί και παραμένει σιωπηλή εδώ και πάνω από έναν μήνα, ενώ το FBI προσπαθεί να ανασυνθέσει τις κρίσιμες ώρες του ταξιδιού
Στιγμιότυπο από βίντεο παρακολούθησης που δείχνει τη Μέλοντι και τη μητέρα της στις ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί σχέδιο που προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις για την λήξη του πολέμου
Oι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ενημέρωσαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ένα πιθανό πλαίσιο ειρήνης θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει μέρος της στρατιωτικής της ισχύος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
14
«Η Ευρώπη χρειάζεται τακτικά πυρηνικά όπλα» δηλώνει ο πρόεδρος της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν
Απέναντι στους ρωσικούς πυραύλους Iskander που έχουν αναπτυχθεί στο Καλίνινγκραντ, ο Ρενέ Όμπερμαν εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει μια κοινή ικανότητα πυρηνικής αποτροπής
Ο διευθυντής της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν
Ουκρανία: Ο Αμερικανός μεσολαβητής Γουίτκοφ δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ζελένσκι – Ερντογάν στην Τουρκία
Οι ΗΠΑ διέψευσαν την παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχειρεί να επανεκκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία που έχει παραμείνει στάσιμη εδώ και μήνες
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo