Νετανιάχου για Χαμάς: Αν βλάψουν μια τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου θα τους κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής τους

Η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σε συγκεκριμένες περιοχές
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου /REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

Να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιεί τη Χαμάς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενώ εξελίσσεται η νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης (16.9.25) αναφερόμενος στη Χαμάς.

Σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι όμηροι κρατούνται σε περιοχές που είναι επικίνδυνες και τόνισε πως το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους που κρατά σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκινά ευρεία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Φοβούνται για τις ζωές των συγγενών τους και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Εξάλλου οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

