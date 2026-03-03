Κόσμος

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος»

Ο σκοπός είπε ο Νετανιάχου είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS

Για πόλεμο που δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια κάνει λόγο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σχετικά με την κοινή επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο (28.02.2026) δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πολεμικό ντόμινο στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο, βομβαρδισμοί στον Λίβανο, εκρήξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – «Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος» λέει ο Νετανιάχου
Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Επίθεση στην Τεχεράνη
Στο «κόκκινο» η Κύπρος- Αναφορές για αναχαιτήσεις drones ανοικτά της Λεμεσού μετά τα μεσάνυχτα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις
Το drone που καταγράφηκε πάνω από τη Λεμεσό
Newsit logo
Newsit logo