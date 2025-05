Νετανιάχου: «Ο στρατός του Ισραήλ θα καταλάβει ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας – Δεν θα υποχωρήσουμε»

«Βόμβα» έριξε σήμερα (19.05.2025) ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδα της Γάζας εν μέσω διεξαγωγής «ευρείας κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων» από τον ισραηλινό στρατό στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι μάχες είναι έντονες και προχωράμε. Θα αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής της Λωρίδας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στα social media.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν θα υποχωρήσουμε. Αλλά για να πετύχουμε πρέπει να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να μας σταματήσουν».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου εξήγησε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εμποδίσει τον λιμό στη Γάζα «για διπλωματικούς λόγους», λίγες ώρες αφού το γραφείο του ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η είσοδος «στοιχειώδους ποσότητας τροφής για τον πληθυσμό» του παλαιστινιακού θύλακα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu in a video says “We are going to take control of the entire Strip’s territory.”

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τον πληθυσμό να βυθιστεί στον λιμό για πρακτικούς λόγους και για διπλωματικούς λόγους», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο βίντεο αυτό.

Διευκρίνισε εξάλλου ότι οι «φίλοι» του Ισραήλ τού είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου αν μεταδίδονται «εικόνες μαζικού λιμού» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Γερουσιαστές οι οποίοι γνωρίζω ότι στηρίζουν το Ισραήλ (…) ήρθαν και μου είπαν ‘Θα σας δώσουμε όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε για να κερδίσετε τον πόλεμο (…) αλλά δεν μπορούμε να λαμβάνουμε εικόνες λιμού (από τη Γάζα)», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν από διάφορες περιοχές στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα εν μέσω εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

The IDF issues its first wide evacuation warning as part of its new offensive against Hamas in the Gaza Strip.



The military calls for Palestinians residing in Khan Younis, Bani Suheila and the Abasan suburbs in the Strip’s south, to evacuate west toward the Mawasi area on the… pic.twitter.com/rhxodmdgi1