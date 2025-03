Νετανιάχου: Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία θα συνεχιστούν υπό τους ήχους των πυρών

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να υπερασπίζεται την επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της εκεχειρίας θα συνεχιστούν «μόνο υπό πυρά».

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε διάγγελμά του ανέφερε ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είναι μια «κρίσιμη προϋπόθεση» προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.

«Η Χαμάς έχει ήδη νιώσει τη δύναμη του χεριού μας τις τελευταίες 24 ώρες. Και θέλω να σας υποσχεθώ -και σ’ αυτούς- ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε αρχικά.

«Επιστρέψαμε στη μάχη με δύναμη», είπε και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει μέχρι να πραγματοποιήσει όλους τους πολεμικούς του στόχους – την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Υποστήριξε ότι «από εδώ και στο εξής» οι διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός «θα συνεχιστούν υπό τους ήχους των πυρών».

«Οι προηγούμενες απελευθερώσεις απέδειξαν ότι η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ακόμα.

