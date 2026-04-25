Νετανιάχου σε IDF: «Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον IDF να «χτυπήσει με δύναμη στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», σύμφωνα με λακωνική δήλωση του γραφείου του που εκδόθηκε σήμερα (25/4/2026).

Η εντολή αυτή του Νετανιάχου έρχεται μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ και τις στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο σήμερα.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο εν μέσω της εκεχειρίας, ενώ ισχυρίζεται ότι ανταποκρίνεται σε υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.