Νετανιάχου: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ για συζητήσεις υψηλού επιπέδου με τον Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν επίσης για το Ιράν, τη Συρία, αλλά και για την Χεζμπολάχ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει αύριο (28.12.2025) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητήσει με τον στενό του σύμμαχο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (29.12.2025) με θέμα την επόμενη μέρα στη Γάζα, με φόντο την ρευστή κατάσταση που υπάρχει στο Μεσανατολικό.

Η ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ και Νετανιάχου αναμένεται να είναι φορτωμένη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δήλωσε σήμερα (27.12.2025) Ισραηλινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτή θα είναι η πέμπτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η ατζέντα των συζητήσεων

«Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έρθει να με δει στη Φλόριντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στην πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο. «Θέλει να με δει», σχολίασε τότε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το Ιράν, τον άσπονδο εχθρό του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο.

Αναμένεται επίσης να συζητήσουν για τη Συρία, το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ και, το πιο σημαντικό, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι περιφερειακοί μεσολαβητές, με επικεφαλής την Αίγυπτο και το Κατάρ, ζητούν επιτάχυνση της διαδικασίας για την έναρξη αυτής της νέας φάσης.

Βασισμένη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Τραμπ, η εκεχειρία έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ενός θανατηφόρου και καταστροφικού πολέμου τον Οκτώβριο, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας

Η δεύτερη φάση απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλη τη Γάζα, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτά τα ακανθώδη ζητήματα, το Ισραήλ απαιτεί την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τα λείψανά του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακοινώσει μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών – την σχεδιασθείσα μεταβατική αρχή για τη Γάζα – το συντομότερο δυνατό.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι «απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις ενέργειες του Νετανιάχου που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία και την ειρηνευτική διαδικασία» αναφέρει επίσης το Axios.

