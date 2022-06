Μακελειό έγινε σε μια καθολική εκκλησία στην πολιτεία Όντο της Νιγηρίας, όταν ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση, με πολλούς πιστούς να πέφτουν νεκροί και την εικόνα να είναι άκρως ανατριχιαστική.

Το μακελειό έγινε μέσα στην καθολική εκκλησία της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας και υπάρχουν φόβοι για πάνω από 50 νεκρούς, αφού ένας γιατρός σε νοσοκομείο στο Όουο, μια πόλη στην πολιτεία στην νοτιοδυτική Νιγηρία, ανέφερε στο Reuters ότι «πολλοί πιστοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο νεκροί».

Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι πυροβόλησαν κατά των πιστών και μάλιστα πυροδότησαν ακόμη και εκρηκτικά στην εκκλησία, προκαλώντας λουτρό αίματος.

See what Buhari and headsman have turned Nigeria into, hope that the world is watching. pic.twitter.com/UWzHEtb8nw