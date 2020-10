Νόμπελ Ανευθυνότητας στον Ντόναλντ Τραμπ – Έβγαλε την μάσκα μόλις έφτασε στον Λευκό Οίκο

Πως να ένιωσαν άραγε οι οικογένειες των περισσότερων από 200.000 νεκρών στις ΗΠΑ βλέποντας τον Πρόεδρό τους Ντόναλντ Τραμπ να βγαίνει από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε με κορονοϊό με μάσκα και όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο να την βγάζει για να ποζάρει;

Πως να ένιωσαν άραγε οι οικογένειες των εργαζόμενων στον Λευκό Οίκο βλέποντας έναν φορέα κορονοϊού να συμπεριφέρεται τόσο επικίνδυνα;

Πολλές είναι οι απαντήσεις που έρχονται στο μυαλό αλλά δύσκολα γράφονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έπαψε ούτε μια στιγμή να είναι ο εαυτός του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε την μεγαλύτερη περιφρόνηση στους νεκρούς και τους ασθενείς με κορονοϊό στην χώρα του με αυτή του την συμπεριφορά.

Μια συμπεριφορά που σχολιάστηκε από όλα τα αμερικανικά και όχι μόνο ΜΜΕ και ας μην αρέσει σε κάποιους… Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ότι αν υπήρχε Νόμπελ Ανευθυνότητας ο Τραμπ θα ήταν ο βέβαιος νικητής.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G