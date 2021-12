Οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Ειρήνης, η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ, παρέλαβαν τα βραβεία τους σε τελετή με φυσική παρουσία στο Όσλο παρά τα υψηλά ποσοστά κορονοϊού στη Νορβηγία.

Η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ, που βραβεύονται με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης και που αναγνωρίστηκαν για τον αγώνα τους για της ελευθερία της έκφρασης στις Φιλιππίνες και τη Ρωσία, έδωσαν οι ίδιοι το παρών σε τελετή στο Όσλο της Νορβηγίας, που σαρώνεται από την πανδημία.

Οι δημοσιογράφοι κέρδισαν το βραβείο σε μια περίοδο κατά την οποία η ελεύθερη, ανεξάρτητη και βασιζόμενη σε γεγονότα δημοσιογραφία δέχεται πυρά, ανέφερε η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ όταν ανακοίνωσε το βραβείο για την Ειρήνη τον Οκτώβριο.

Η τελετή στο δημαρχείο του Όσλο πραγματοποιήθηκε κανονικά, αλλά είχε λιγότερους προσκεκλημένους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό λόγω των κυβερνητικών περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα. Χθες, Πέμπτη (09.12.2021) η Νορβηγία ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων COVID-19.

WATCH LIVE: The 2021 #NobelPeacePrize award ceremony from Oslo.



Where are you watching from?



Production: NRK (Norsk Rikskringkasting AS) #NobelPrize

https://t.co/pBsXPlyZcs