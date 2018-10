Νόμπελ Φυσικής: Μια γυναίκα ανάμεσα στους νικητές

Το ήμισυ του βραβείου δίνεται στον Αμερικανό Άρθουρ Ασκιν και το άλλο ήμισυ από κοινού στον Γάλλο Ζεράρ Μουρού και την Καναδή Ντόνα Στρίκλαντ.

Είναι η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που η Σουηδική Ακαδημία απονέμει βραβείο Νόμπελ σε μια γυναίκα. Η τελευταία φορά που το Νόμπελ Φυσικής είχε απονεμηθεί σε γυναίκα, ήταν στη γερμανικής καταγωγής Αμερικανίδα Μαρία Γκέπερτ-Μάγιερ, το 1963. Στην ιστορία των βραβείων, από το 1901 μέχρι το 2018, είχε προηγηθεί μόνο άλλη μία γυναίκα, η σπουδαία Μαρί Κιουρί, το 1903.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK

Η Ντόνα Στρίκλαντ έγινε η τρίτη γυναίκα που τιμάται με το Νόμπελ Φυσικής, έστω και κατά το ένα τέταρτο, αφού το άλλο ένα τέταρτο πηγαίνει στον Γάλλο Ζεράρ Μουρού και το υπόλοιπο ήμισυ στον Αμερικανό Άρθουρ Άσκιν, ο οποίος εφηύρε τις «λαβίδες φωτός» (γνωστές ως tweezers).

H γεννημένη το 1959 Ντόνα Στρίκλαντ, μαζί με τον Ζεράρ Μουρού (ο οποίος ήταν ο επόπτης των ερευνών της όταν εκείνη έκανε το διδακτορικό της), άνοιξαν τον δρόμο -με μία επιστημονική δημοσίευσή τους το 1985- για τη δημιουργία των βραχύτερων υψηλής ενέργειας παλμών φωτός (λέιζερ) που έχουν υπάρξει.

Τέτοια λέιζερ μπορούν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν για να ανοίξουν οπές ακριβείας σε άψυχα υλικά και σε ζωντανούς ιστούς. Οι διορθωτικές επεμβάσεις για παθήσεις των ματιών βασίζονται σε τέτοιου είδους λέιζερ, τα οποία έχουν πολλές ακόμη πρακτικές εφαρμογές στα ηλεκτρονικά, στη χημεία, στη φαρμακευτική, στην ενέργεια κ.α.

Δείτε τη στιγμή της ανακοίνωσης

Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/EukMJmGrGo

Watch the moment the 2018 #NobelPrize in Physics is announced.

Αυτή ήταν η πρώτη φράση που ήρθε στο μυαλό της Ντόνα Στρίκλαντ όταν ανακοινώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους φετινούς νικητές του Νόμπελ Φυσικής. «Πάντα αναρωτιέσαι αν είναι αλήθεια», είπε σε τηλεφωνική της συνέντευξη λίγο μετά την ανακοίνωση.

“First of all, you have to think it is crazy!”

– Donna Strickland, our new Physics Laureate, on receiving that magic #NobelPrize call today.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2018