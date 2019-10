Νόμπελ Λογοτεχνίας: Αυτοί είναι οι νικητές

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας φέτος ήταν διπλό, καθώς πέρυσι η Σουηδική Ακαδημία είναι συγκλονιστεί από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος της Καταρίνα Φρόστενσον, η οποία ήταν και μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες. Μάλιστα ο Ζαν-Κλωντ Αρνώ είχε ιδρύσει μια λέσχη που έπαιρνε επιδότηση από την Ακαδημία, κι έτσι η Φρόστενσον κατηγορήθηκε για συγκάλυψη.

Έτσι λοιπόν φέτος, ο αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2019. Η Πολωνή συγγραφέας Όλγκα Τοκάρτσουκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 Οκτωβρίου 2019