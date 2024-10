Νόμπελ Λογοτεχνίας στη νοτιοκορεάτισσα Χανγκ Κανγκ

Στην Χανγκ Κανγκ, την συγγραφέα από τη Νότια Κορέα απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας από την Σουηδική Ακαδημία, «για την έντονη ποιητική πρόζα της που έρχεται αντιμέτωπη με ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας, η Χανγκ Κανγκ από τη Νότια Κορέα, την ώρα που ενημερώθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας ακολουθούσε τις καθημερινές της συνήθειες και μόλις είχε τελειώσει το δείπνο της με τον γιο της.

