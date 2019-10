Νόμπελ Οικονομίας 2019: Αυτοί είναι οι νικητές

Οι οικονομολόγοι Αμπχιτζίτ Μπανερτζί, Έσθερ Ντάφλο και Μάικλ Κρέμερ κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2019 διότι δημιούργησαν μια πειραματική προσέγγιση για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών.

«Οι φετινοί βραβευθέντες εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις για τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας», ανέφερε η ακαδημία σε ανακοίνωση. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολαρίων).

Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας που απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Νόμπελ, πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Τα μισά παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο ή το εγκαταλείπουν γιατί δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να τα στείλουν.

Η Έσθερ Ντάφλο η οποία είναι ζευγάρι με τον Αμπχιτζίτ Μπανερτζί με τον οποίο εργάζονται μαζί στο MIT, είναι η πιο νέα νικήτρια του Νόμπελ Οικονομίας. Είναι μόλις 46 ετών. Η ίδια λέει ότι δεν το περίμενε με τίποτα κυρίως λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Ο τρίτος της παρέας ο Μάικλ Κρέμερ, εργάζεται στο Χάρβαρντ.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019