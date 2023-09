Στη Νορβηγία δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35A της Lockheed Martin προσγειώθηκαν για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο για ανεφοδιασμό. Όχι, δεν επρόκειτο για κάποια αναγκαστική προσγείωση, καθώς όλα έγιναν στο πλαίσιο άσκησης.

Τα δύο αεροσκάφη F-35A της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Νορβηγίας προσγειώθηκαν στο Τέρβο της κεντρικής Φινλανδίας χθες (21.9.2023) το μεσημέρι στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός τους χωρίς να σβήσουν οι κινητήρες, ανακοίνωσε ο στρατός της Νορβηγίας, και στη συνέχεια τα μαχητικά αεροσκάφη F-35A απογειώθηκαν εκ νέου.

«Τα μαχητικά αεροσκάφη είναι ευάλωτα επί του εδάφους, επομένως με το να μπορούν να χρησιμοποιούν μικρά στρατιωτικά αεροδρόμια – και εν προκειμένω αυτοκινητοδρόμους – αυξάνεται η δυνατότητά τους επιβίωσης σε καιρό πολέμου».

Αυτό αναφέρει για την προσγείωση των F-35A σε ανακοίνωσή του ο υποπτέραρχος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Νορβηγίας Ρολφ Φόλαντ.

Norway became the first European country to take off and land the 5th generation F-35A fighter-bomber from a highway. The exercises took place in Finland. #RussiaIsATerroristState #GloryToUkraine #Norway pic.twitter.com/76ewsOFFog