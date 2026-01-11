Κόσμος

Νορβηγία: Έκλεισε διάδρομος του αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας drone

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τον τύπο του drone και την προέλευσή του
Πίνακας αναχωρήσεων δείχνει τις ακυρωμένες πτήσεις και τις πύλες check-in στο αεροδρόμιο του Μονάχου, λόγω της εμφάνισης drone
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Ayhan Uyanik

Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή (11.1.26) στο αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία, καθώς ένας από τους διαδρόμους έκλεισε μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της χώρας.

Το πρωί της Κυριακής, ένα drone εντοπίστηκε να κινείται κοντά στον χώρο λειτουργίας του Gardermoen Airport του Όσλο, του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Νορβηγίας. Οι αρχές διέταξαν άμεσα το κλείσιμο ενός από τους διαδρόμους του αεροδρομίου, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τον τύπο του drone και την προέλευσή του. 

Υπενθυμίζεται, πως τον Σεπτέμβριο του 2025, αεροδρόμια στο Όσλο και την Κοπεγχάγη έκλεισαν προσωρινά μετά από αναφορές για drones που παρατηρήθηκαν κοντά στους διαδρόμους και στην ελεγχόμενη εναέρια περιοχή των αεροδρομίων.

Παρόμοια περιστατικά σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών και έχουν θέσει σε λειτουργία πιο αυστηρά πρωτόκολλα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
136
70
69
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χάος στο Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών – Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξαπολύουν απειλές
Ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης - Οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
Παγκόσμιος συναγερμός: Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το επιτελείο του σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία
Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ - Το σχέδιο αυτό συναντά σοβαρή αντίσταση από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ
Η πρωτεύουσα Νουούκ της Γροιλανδίας 32
Σκληρή απάντηση Ιράν στον Τραμπ: «Θα πλήξουμε Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν δεχθούμε επίθεση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών
Ντόναλντ Τραμπ 14
Newsit logo
Newsit logo