Η Νορβηγία είναι μία από τις πρώτες χώρες που συντάσσονται στον συνασπισμό των κρατών που θα εφοδιάσουν την Ουκρανία με άρματα μάχης Leopard 2.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην σύνοδο των 50 και πλέον χωρών που ενισχύουν αμυντικά την Ουκρανία, συνολικά 8 χώρες μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στον συνασπισμό των «χορηγών» των γερμανικής κατασκευής αρμάτων Meopard 2.

Οι χώρες αυτές είναι οι:

⚡️ 8 countries will supply Leopard tanks to Ukraine. Those being Germany, Poland, Canada, Portugal, Spain, Norway, Denmark, the Netherlands — US Defense Secretary Austin said. pic.twitter.com/KwvRylLJxC