Νότια Κορέα: 3 νεκροί μετά από κατάρρευση σε υπό κατεδάφιση ανισόπεδη διάβαση

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν όταν τμήμα ανισόπεδης διάβασης που τελούσε υπό κατεδάφιση στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, κατέρρευσε.

Το περιστατικό με την κατάρρευση συνέβη το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) και σήμανε συναγερμός στις αρχές στη Νότια Κορέα. Οι εργασίες απομάκρυνσης της υπερυψωμένης διάβασης Seosomun Overpass, οι οποίες είχαν αρχίσει τον περασμένο Αύγουστο του 2025.

Πλάνα δείχνουν μέλη σωστικών συνεργείων να διεξάγουν επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, καθώς ένα μακρύ τμήμα της δομής αυτής είχε καταρρεύσει στον δρόμο που βρίσκεται κάτω από την ανισόπεδη διάβαση, κοντά σε σιδηροδρομική διασταύρωση στην κεντρική Σεούλ.

Εργαζόμενοι εντόπισαν ενδείξεις αστάθειας στη δομή αυτή στη διάρκεια της νύχτας και ανέστειλαν τις εργασίες κατεδάφισης της ανισόπεδης διάβασης νωρίς σήμερα το πρωί για να γίνει επιθεώρηση ασφαλείας, δήλωσε δημοτικός αξιωματούχος της Σεούλ.

Η κατάρρευση του τμήματος της γέφυρας σημειώθηκε καθώς επιθεωρητές ασφαλείας βρίσκονταν μέσα στη δομή στήριξής της, πρόσθεσε ο δημοτικός αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν ήταν ανώτεροι δημοτικοί υπάλληλοι δημοσίων έργων και ένας ειδικός του ιδιωτικού τομέα που διεξήγαγαν την επιθεώρηση, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της ανισόπεδης διάβασης, κοντά στο δημαρχείο, αποκλείστηκε από τις αρχές και περιορίστηκαν προσωρινώς οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Η γέφυρα αυτή, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1966, τελούσε υπό κατεδάφιση λόγω προβλημάτων ασφαλείας που παρουσίαζε η πεπαλαιωμένη αυτή δομή, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν και εξέδωσε επίσης οδηγίες προς τις αρχές να καταρτίσουν μέτρα για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η αστυνομία της Σεούλ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.