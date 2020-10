Νότια Κορέα: Έκαναν εμβόλιο για τη γρίπη και πέθαναν! 13 νεκροί μέχρι στιγμής

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι στην Νότια Κορέα έχουν πεθάνει αφού εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης τις τελευταίες ημέρες, εξέλιξη που αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμβολίων, παρ’ ότι η Σεούλ καθησυχάζει και αποκλείει κάθε σύνδεση των θανάτων με τα σκευάσματα που τους χορηγήθηκαν.

Την Τετάρτη (21.10.2020) οι υγειονομικές αρχές κατέστησαν σαφές πως δεν σκοπεύουν να αναστείλουν το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού 19 εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς στα προκαταρκτικά πορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν για έξι θανάτους δεν διαπιστώνεται σύνδεση με τα εμβόλια.

Δεν βρέθηκαν τοξικές ουσίες στα εμβόλια, ενώ στις πέντε από τις έξι περιπτώσεις, οι ασθενείς είχαν υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Χθες οι αρχές έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς μετά την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού και σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap έκανε λόγο για άλλους τέσσερις.

Μεταξύ των νεκρών και ένας 17χρονος

Οι θάνατοι, ανάμεσά τους αυτός ενός 17χρονου αγοριού και ενός γηραιού άνδρα 70 ετών, ανακοινώθηκαν μόλις μία εβδομάδα αφότου ξανάρχισε το πρόγραμμα εμβολιασμού για τους εφήβους και τους ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμα είχε ανασταλεί για τρεις εβδομάδες, αφού διαπιστώθηκε ότι περίπου 5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, που έπρεπε να ψύχονται, εκτέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ενώ μεταφέρονταν σε ιατρική εγκατάσταση.

Η Νότια Κορέα προμηθεύεται εμβόλια της γρίπης από διάφορες πηγές, ανάμεσά τους τις κατασκευάστριες GC Pharma, SK Bioscience, Ilyang Pharmaceutical Co (Νότια Κορέα), τη Sanofi (Γαλλία) και τη Glaxosmithkline (Ηνωμένο Βασίλειο). Τα διανέμουν οι LG Chem και Boryung Biopharma Co. Ltd., θυγατρική της Boryung Pharm Co. Ltd., μεταξύ άλλων.

Η Σεούλ αποφάσισε να παραταθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρίπης φέτος για να αποτρέψει τον κίνδυνο να υπάρξει κορεσμός των νοσοκομείων τον χειμώνα, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

8,3 εκατ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί ήδη

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί δωρεάν κατά της γρίπης αφότου το πρόγραμμα ξανάρχισε τη 13η Οκτωβρίου. Αναμένεται να καταγραφούν περίπου 350 περιπτώσεις που τα εμβόλια θα έχουν παρενέργειες.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων μετά τον εμβολιασμό κατά της γρίπης που είχε καταγραφεί μέχρι φέτος ήταν έξι, το 2005, σύμφωνα με το Γιονάπ.

Νοτιοκορεάτες υγειονομικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν πάντως δύσκολο το να γίνουν συγκρίσεις με προηγούμενα έτη, αφού φέτος εμβολιάζονται πολύ περισσότεροι πολίτες.

