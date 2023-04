Πάνω από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα (11.04.2023) από τα σπίτια τους στην παραθαλάσσια πόλη Γκανγκνεούνγκ στην ανατολική Νότια Κορέα, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή και ενισχύθηκε από τους δυνατούς ανέμους.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Κορέας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο πυροσβεστών, και κατέστρεψε δεκάδες κτίρια. Αργότερα σε καμένο σπίτι στην Γκανγκνεούνγκ βρέθηκε ένα πτώμα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο Γκανγκνεούνγκ, είχε τεθεί σχεδόν υπό πλήρη έλεγχο στις 4.30 μμ τοπική ώρα, αφού έκαψε 1.700 στρέμματα γης, σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία της Κορέας. Πάνω από 550 κάτοικοι από τους 200.000 και πλέον ανθρώπους που ζουν στην πόλη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στις εστίες τους, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Δείτε φωτογραφίες:

Η πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε όταν λόγω των ισχυρών ανέμων ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν τις προσπάθειες των πυροσβεστών αλλά το απόγευμα (τοπική ώρα) η βροχή βοήθησε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Δείτε βίντεο:

With strong wind warnings in effect across half of the nation, a wildfire broke out in Gangneung, Gangwon Province at around 8:30 a.m. Tuesday.https://t.co/sYB64ORqHR pic.twitter.com/lUIx4aZEfI