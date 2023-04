Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στη Νότια Κορέα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα) σε επαρχιακό δρόμο, στα περίχωρα της πόλης Τσουνγκτζού στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το λεωφορείο είχε σταματήσει σε ανηφορικό δρόμο όταν άρχισε να κυλάει προς τα πίσω και ανετράπη ύστερα από λίγα μέτρα.

Update on the accident of a bus carrying Israelis in South Korea an hour ago.



One death

2 very serious injuries.

5 seriously injured.

24 minor injuries.



