Τραγικός είναι ο απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών αεροπλάνων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου στον αέρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το βράδυ του Σαββάτου στο Ντάλας.

Τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών, ενώ συντρίμμια και θραύσματα άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος. Ευτυχώς, κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των θυμάτων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι για το Ντάλας.

«Οι αρχές θα συνεχίσουν να εργάζονται σήμερα για την έρευνα και την ταυτοποίηση των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κλέι Τζένκινς, ο επικεφαλής εκλεγμένος αξιωματούχος στην κομητεία του Τέξας. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειές τους και όλους τους εμπλεκόμενους».

Η συντριβή περιελάμβανε αεροπλάνα της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra – που πετούσαν στην επίδειξη «Wings Over Dallas Airshow», στο αεροδρόμιο Dallas Executive, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45