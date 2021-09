Οι φήμες έδιναν κι έπαιρναν καθώς ο Νταβίντ Σασόλι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ακυρώσει πολλές από τις εμφανίσεις του ή τις συμμετοχές του σε συνεδριάσεις.

Η επίσημη απάντηση δόθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπό του: Ο κ. Σασόλι νοσηλεύεται από την περασμένη Τετάρτη στο Στρασβούργο, πάσχοντας από πνευμονία, αλλά «η κατάστασή του είναι καλή» ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Ο 65χρονος Ιταλός πολιτικός δεν προήδρευσε την Τετάρτη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν παρέστη στην ετήσια ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την «κατάσταση της Ένωσης».

Ο Σασόλι εισήχθη σε νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, 15 Σεπτεμβρίου. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από πνευμονία και «του χορήγησαν αμέσως την κατάλληλη θεραπεία» ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Ρομπέρτο Κουίλο.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κουίλο ανέφερε ότι ο Σασόλι ανέβασε πυρετό τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη και υποβλήθηκε σε τεστ για την Covid-19, το οποίο βγήκε αρνητικό.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ του ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» με ανάρτηση στο Twitter.

Rimettiti presto caro Davide. @EP_President



Wishing you a very speedy recovery. Take care.