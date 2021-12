Η είδηση του θανάτου του Ντέσμοντ Τούτου προκάλεσε παγκόσμια θλίψη. Ο αγώνας του κατά του απαρτχάιντ έμεινε στην ιστορία και ήταν μια προσωπικότητα που τύγχανε τον σεβασμό όλων.

Πολιτικοί και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο αποχαιρετούν τον Ντέσμοντ Τούτου κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ιστορία στη Νότια Αφρική και οι αγώνες του

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα εξέφρασε «την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του απαράμιλλου αυτού πατριώτη». Ο θάνατός του «είναι ένα νέο κεφάλαιο πένθους στον αποχαιρετισμό μιας γενιάς εξαιρετικών Νοτιοαφρικανών που μας κληροδότησαν μία απελευθερωμένη Νότια Αφρική».

«Ενας άνθρωπος εξαιρετικής ευφυίας, ακέραιος και αήττητος απέναντι στις δυνάμεις του απαρτχάιντ, υπήρξε επίσης τρυφερός και ευάλωτος στην συμπόνια προς εκείνους που υπέφεραν (…) υπό το καθεστώς του απαρτχάιντ και τους καταπιεσμένους και τους καταπιεστές του κόσμου ολόκληρου», υπενθύμισε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.

Tο Ιδρυμα Μαντέλα έκανε λόγο για μία ανυπολόγιστη απώλεια: «Ηταν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο πλάσμα. Στοχαστής. Ηγέτης. Ποιμένας».

Η «μάχη» του Ντέσμοντ Τούτου για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και στην νοτιοαφρικανική συμφιλίωση θα μείνει στην μνήμη μας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Αφιέρωσε την ζωή του στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην ισότητα των λαών».

«Υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στον αγώνα κατά του απαρτχάιντ και στην δημιουργία μιας νέας Νότιας Αφρικής. Θα τον θυμόμαστε για την πνευματική του καθοδήγηση και το ακαταμάχητο κέφι του», έγραψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Twitter εκφράζοντας την βαθιά του θλίψη.

