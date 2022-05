Κάθε μέρα και ένα νέο σενάριο για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μαζί μ’ αυτά η αναζήτηση του ποιος θα τον διαδεχτεί στην ηγεσία της Ρωσίας. Τα ονόματα πολλά. Τελευταίο αυτό του 36χρονου Ντμίτρι Κοβάλεφ.

Είναι ο άνδρας με τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διάλογο μετά την παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης. Και δεν άργησε αυτό το τετ α τετ να πυροδοτήσει τις φήμες ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει βρει τον διάδοχό του.

Ένα video που ανέβασε στο twitter ο Ουκρανός οδηγός αγώνων Ιγκόρ Σούσκο έγινε αμέσως… viral. «Ο νεαρός άνδρας με τον οποίο ο Πούτιν είχε μια μακρά και ειλικρινή συζήτηση στην Κόκκινη Πλατεία είναι ο επικεφαλής του τμήματος προεδρικής διοίκησης Ντμίτρι Κοβάλεφ. Οι φήμες άρχισαν αμέσως να φουντώνουν πως θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που επέλεξε ο Πούτιν για διάδοχο». Το tweet αυτό του Σούσκο έγινε στις 10 Μαΐου, με τον Ουκρανό οδηγό να διευκρινίζει πως έως τότε το όνομα του… μυστηριώδους άνδρα δεν είναι επιβεβαιωθεί.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy