Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία για τη μεγάλη μελανιά στο δεξί του χέρι – Η εξήγηση του Λευκού Οίκου

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η μεγάλη μελανιά που έχει στο δεξί του χέρι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος ωστόσο έσπευσε να καθησυχάσει τους πάντες δίνοντας τη δική του εξήγηση για τη μελανιά που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, όταν ρωτήθηκε είπε ότι η μελανιά οφείλεται στις χειραψίες που κάνει συνεχώς ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού που συναντά περισσότερους Αμερικανούς και κάνει τις περισσότερες χειραψίες από ό,τι κάθε άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία» ήταν τα λόγια της.

