Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για την ηγεσία του Ιράν

«Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Elizabeth Frantz

«Έχω τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στους New York Times, σε μία αναφορά που παρέπεμπε περισσότερο στο ριάλιτι σόου του «The Apprentice» παρά στην εμπόλεμη κατάσταση που δοκιμάζει για ακόμη μια φορά τις αντοχές της ανθρωπότητας.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα.

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
81
74
73
37
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Ο πόλεμος εξαπλώνεται
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 1.000 στόχους, ενώ επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ
Επιθέσεις στο Ισραήλ
Newsit logo
Newsit logo