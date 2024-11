Ντόναλντ Τραμπ: Η πρώην βουλευτής των Δημοκρατικών Τάλσι Γκάμπαρντ νέα διευθύντρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών

Την πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών, Τάλσι Γκάμπαρντ, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για νέα διευθύντρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ. Η 43χρονη Γκάμπαρντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους του κόμματος με τις θέσεις της υπέρ της Ρωσίας.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (13.11.2024) ώρα Ελλάδας ότι θα εμπιστευθεί τη διεύθυνση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Tulsi Gabbard, πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών, της οποίας οι φιλορωσικές θέσεις είχαν προκαλέσει διαμάχη.

«Ξέρω ότι η Τάλσι θα φέρει το ατρόμητο πνεύμα που χαρακτήρισε τη λαμπρή καριέρα της (σ.σ. στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), υπερασπίζοντας τα συνταγματικά δικαιώματά μας και διασφαλίζοντας την ειρήνη μέσω της ισχύος», αναφέρει ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του, με την Γκάμπαρντ να τον ευχαριστεί για την ευκαιρία να υπηρετήσει την κυβέρνησή του:

Thank you, @realDonaldTrump, for the opportunity to serve as a member of your cabinet to defend the safety, security and freedom of the American people. I look forward to getting to work. pic.twitter.com/YHhhzY0lNp