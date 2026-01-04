Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ δείπνησαν στο Μαρ α Λάγκο λίγο μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Οι διαταραγμένες σχέσεις των δύο ισχυρών ανδρών φαίνεται να αποκαταστάθηκαν
Δείπνο Τραμπ - Μασκ
Photo / X

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ φαίνεται πως τα ξαναβρήκαν, καθώς δείπνησαν το βράδυ του Σαββάτου 03.01.2025, στο Μαρ α Λάγκο.

Το δείπνο τους ίσως και να πονηρεύει κάποιους καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ που για πολύ καιρό οι σχέσεις τους ήταν παγωμένες, επέλεξαν το δείπνο επανασύνδεσης, στο οποίο παρευρέθηκε και η πρώτη κυρία, Μελάνια, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X δείχνει τον Τραμπ να περπατά ανάμεσα σε πλήθος κόσμου στο κτήμα του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με τη σύζυγό του και Μελάνια, στο πλευρό του και τον Μασκ να ακολουθεί ακριβώς πίσω του. Και οι τρεις χαμογελούν και χαιρετούν τους παρευρισκόμενους, καθώς κατευθύνονται για φαγητό.

 

Το νομοσχέδιο που διαταράξε τις σχέσεις τους

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι σχέσεις τους πέρυσι, όταν είχαν έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση για ένα μεγάλο νομοσχέδιο δαπανών που προωθούσε ο πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είχε επικρίνει σφοδρά το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας πως θα αύξανε το ομοσπονδιακό έλλειμμα και θα υπονόμευε τις προσπάθειές του να περιορίσει τη σπατάλη στο κράτος, την περίοδο που ηγούνταν του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι ο Έλον Μασκ ήταν εξοργισμένος επειδή το νομοσχέδιο καταργούσε φορολογικές ελαφρύνσεις και υποχρεωτικά μέτρα για τα ηλεκτρικά οχήματα, κάτι που θα είχε οικονομικές επιπτώσεις στην εταιρεία του, την Tesla.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αιχμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλάσσοντας προσβολές, με τον Μασκ να ισχυρίζεται ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβανόταν στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρχίσει να δημοσιοποιεί τα σχετικά έγγραφα.

Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε πλήρη ρήξη και οι δύο σταμάτησαν να επικοινωνούν.

Οι δυο τους, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, εθεάθησαν να κάθονται μαζί και να συνομιλούν στο μνημόσυνό του.

Λίγο μετά το δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο και ενώ οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι καταιγιστικές, ο Έλον Μασκ προχώρησε σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας τη συμπαράστασή του προς τον λαό της χώρας.

 

Την ίδια στιγμή, η Starlink γνωστοποίησε ότι θα παρέχει δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στη Βενεζουέλα έως τις αρχές Φεβρουαρίου, μια πρωτοβουλία που ο Μασκ περιέγραψε ως ενέργεια στήριξης των πολιτών σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας.

