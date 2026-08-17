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Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον – Ο Κινέζος Πρόεδρος «σνομπάρει» τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Σι είχε μιλήσει τελευταία φορά αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping / AP / Φωτογραφία Mark Schiefelbein
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Στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον για το τετ – α – τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί ο Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεν θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν σκοπεύει να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, αλλά θα περιοριστεί στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το «Politico» ο Σι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον, δεν σχεδιάζει να μεταβεί στον ΟΗΕ, για τη Γενική Συνέλευση που αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το πρόγραμμα του ταξιδιού του Κινέζου Προέδρου.

Αντίθετα, αναμένεται να περιορίσει την παρουσία του στις ΗΠΑ στη συνάντηση με τον Τραμπ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Κινέζος ηγέτης πιθανότατα θα φτάσει αργά στις 23 Σεπτεμβρίου και θα αναχωρήσει στις 25, έχοντας ουσιαστικά μία ημέρα συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Σι θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει άλλες πιθανές δραστηριότητες στο πρόγραμμά του.

Στους διπλωματικούς κύκλους της Ουάσιγκτον υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Σι θα αξιοποιούσε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας το κινεζικό όραμα για ειρηνική διεθνή ανάπτυξη ως αντίβαρο στην αμερικανική πολιτική και στον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ευρωπαίος διπλωμάτης στην Ουάσιγκτον ανέφερε ότι, όταν ανακοινώθηκε αρχικά η ημερομηνία της συνόδου της 24ης Σεπτεμβρίου, πολλοί θεώρησαν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να την είχε προτείνει ώστε ο Σι να μπορέσει να μεταβεί και στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, διπλωμάτες εκεί παρατήρησαν ότι η Κίνα δεν είχε αποστείλει προκαταρκτική ομάδα προετοιμασίας, όπως θα αναμενόταν πριν από μια τέτοια επίσκεψη.

Η κινεζική πρεσβεία και η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Σι είχε μιλήσει τελευταία φορά αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015, με αφορμή την 70ή επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού. Το 2021 είχε απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση μέσω βιντεοσύνδεσης, εν μέσω της πανδημίας.

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