Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον – Ο Κινέζος Πρόεδρος «σνομπάρει» τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον για το τετ – α – τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί ο Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεν θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν σκοπεύει να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, αλλά θα περιοριστεί στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το «Politico» ο Σι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον, δεν σχεδιάζει να μεταβεί στον ΟΗΕ, για τη Γενική Συνέλευση που αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το πρόγραμμα του ταξιδιού του Κινέζου Προέδρου.

Αντίθετα, αναμένεται να περιορίσει την παρουσία του στις ΗΠΑ στη συνάντηση με τον Τραμπ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Κινέζος ηγέτης πιθανότατα θα φτάσει αργά στις 23 Σεπτεμβρίου και θα αναχωρήσει στις 25, έχοντας ουσιαστικά μία ημέρα συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Σι θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει άλλες πιθανές δραστηριότητες στο πρόγραμμά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους διπλωματικούς κύκλους της Ουάσιγκτον υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Σι θα αξιοποιούσε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας το κινεζικό όραμα για ειρηνική διεθνή ανάπτυξη ως αντίβαρο στην αμερικανική πολιτική και στον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

NOW: Chinese President Xi will officially SKIP his chance to speak at the UN General Assembly and instead focus on the upcoming meeting with President Trump in Washington DC



Donald Trump COMMANDS respect



Essentially every world leader highly anticipates meeting him.



47 is… pic.twitter.com/lh9xHtZ7ES — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 17, 2026

Ευρωπαίος διπλωμάτης στην Ουάσιγκτον ανέφερε ότι, όταν ανακοινώθηκε αρχικά η ημερομηνία της συνόδου της 24ης Σεπτεμβρίου, πολλοί θεώρησαν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να την είχε προτείνει ώστε ο Σι να μπορέσει να μεταβεί και στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, διπλωμάτες εκεί παρατήρησαν ότι η Κίνα δεν είχε αποστείλει προκαταρκτική ομάδα προετοιμασίας, όπως θα αναμενόταν πριν από μια τέτοια επίσκεψη.

Η κινεζική πρεσβεία και η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Σι είχε μιλήσει τελευταία φορά αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015, με αφορμή την 70ή επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού. Το 2021 είχε απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση μέσω βιντεοσύνδεσης, εν μέσω της πανδημίας.