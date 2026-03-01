Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν μπορεί να κρατήσουν ακόμη και ένα μήνα

«Θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών στη μάχη μπορεί να συμβούν ξανά»
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Kenny Holston / Pool via REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη Daily Mail για την επίθεση στο Ιράν, δήλωσε: «Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τόσο.

Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε,όσο ισχυρή και αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης τους πρώτους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών στις μάχες: «Είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε.

«Και, ξέρετε, δυστυχώς, το περιμέναμε να συμβεί. Μπορεί να συνεχιστεί – μπορεί να συμβεί ξανά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
81
73
72
37
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρικιαστικός νόμος των Ταλιμπάν: Νόμιμο να χτυπάνε οι άνδρες τις γυναίκες αρκεί να μην σπάνε κόκκαλα – Θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία και την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ η μαρτυρία τους στα δικαστήρια έχει μικρότερη βαρύτητα από εκείνη των ανδρών
Μπούρκα 14
Newsit logo
Newsit logo