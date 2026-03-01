Ντόναλντ Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν μπορεί να κρατήσουν ακόμη και ένα μήνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη Daily Mail για την επίθεση στο Ιράν, δήλωσε: «Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τόσο.

Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε,όσο ισχυρή και αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης τους πρώτους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών στις μάχες: «Είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε.

«Και, ξέρετε, δυστυχώς, το περιμέναμε να συμβεί. Μπορεί να συνεχιστεί – μπορεί να συμβεί ξανά».