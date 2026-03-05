Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Όταν «τελειώσω» με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα είπε μπροστά στον Λιονέλ Μέσι

«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ' αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», είπε εξάλλου ο Τραμπ απευθυνόμενος στον γιο Κουβανών μεταναστών, Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται ως δώρο ποδοσφαιρική μπάλα με πολύτιμους λίθους και την υπογραφή του από τον αρχηγό της Inter Miami CF, Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο
Ο Donald Trump δέχεται ως δώρο ποδοσφαιρική μπάλα με πολύτιμους λίθους και την υπογραφή του από τον αρχηγό της Inter Miami CF, Lionel Messi στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Αφού πρώτα «τελειώσει» με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα. Είναι «ζήτημα χρόνου» είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποδεχόμενος τους ποδοσφαιριστές της Inter Miami CF και τον αρχηγό της ομάδας, Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο.

Στη λαμπερή εκδήλωση που έγινε χθες (05.03.2026) τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας στον Λευκό Οίκο και παρουσία του σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

«Θέλουμε πρώτα (…) να τελειώνουμε εκεί πέρα (σ.σ. στο Ιράν), αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι, να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, τον Μάρκο Ρούμπιo, γιο Κουβανών μεταναστών.

«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», τόνισε ο Τραμπ προς τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

 

Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

