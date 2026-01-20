Ντόναλντ Τραμπ – Παραλήρημα για τον έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ: Η Ματσάδο, οι μετανάστες και το ΝΑΤΟ

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τύπου έδωσε το βράδυ της Τρίτης (20/1/26) ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο ως πρόεδρος των ΗΠΑ και φυσικά δε σταματάει να μιλάει για τα όσα έχει πετύχει μέσα σε αυτό το διάστημα. Το μεταναστευτικό, παραμένει «αγαπημένο» θέμα του και σχεδόν μονοπώλησε τη συνέντευξη…

«Είναι η πρώτη μας επέτειος. Έχουμε κάνει περισσότερα από κάθε άλλον» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο. Για τον Στάρμερ και τον Μακρόν είπε ότι έχουν πρόβλημα με το μεταναστευτικό και την ενέργεια και ότι είναι… σκληροί, όταν εκείνος δεν είναι παρών. Μάλιστα, για τον Μακρόν είπε ότι δεν προβλέπει να μένει για πολύ σε αυτή τη θέση. Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την Γροιλανδία, απλώς απάντησε: «Θα δείτε».

«Για την Μινεσότα είπε, ότι οι αναταραχές προέρχονται από εγκληματίες. 19 δις δολάρια λείπουν στη Μινεσότα, τα πήραν Σομαλοί, μπορείτε να το φανταστείτε; Παίρνουν τα λεφτά και αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όταν ήρθαν δεν είχαν τίποτα. Οι Σομαλοί δεν έχουν ούτε χώρα» τόνισε.

«Τα ανοιχτά σύνορα για μένα είναι… Η Βενεζουέλα ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Βέβαια πλέον την αγαπώ τη Βενεζουέλα» περιέγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. «Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το μεταναστευτικό και ταυτόχρονα δείχνοντας φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν συλληφθεί, ο Τραμπ, δήλωσε: «Αυτούς τους ανθρώπους να προστατεύσουμε; Τους πατριώτες θα πρέπει να προστατεύουμε.

Αυτός εδώ καταδικάστηκε 24 φορές» είπε δείχνοντας τη σχετική φωτογραφία.

Για τη γυναίκα που πυροβολήθηκε στη Μινεσότα, είπε: «Ήταν και άλλη μια γυναίκα εκεί που φώναζε “ντροπή”. Φώναζε σαν επαγγελματίας. Αυτοί είναι επαγγελματίες στην χώρα μας!… Μιλάμε για 10.000 εγκληματίες στη Μινεσότα. Πώς να υπάρξει η πολιτεία;» αναρωτήθηκε.

Για 8 μήνες, μηδέν παράνομοι μπήκαν στη χώρα. Πρέπει να αποδείξουν πολλά πράγματα για να έρθουν. Για πρώτη φορά σε 50 χρόνια αντιστρέψαμε την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Οι μετανάστες που έρχονταν έκαναν τους δικούς μας κακοποιούς να μοιάζουν με μωράκια. Έρχονταν από φυλακές του Κονγκό, οι χειρότεροι άνθρωποι…» περιέγραψε ο Τραμπ.

«Πιάσαμε τον δικτάτορα της Βενεζουέλας που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους» είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, για τον Ν. Μαδούρο.

«Στα μάτια μου δείχνουν όλα καλύτερα όταν έχω στρατό τριγύρω. Μπορώ να κυκλοφορώ και να νιώθω ασφαλής» είπε ο Τραμπ.

Έχω κάνει περισσότερα απ΄τον καθένα για το ΝΑΤΟ

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από κάθε άλλο άνθρωπο, νεκρό ή ζωντανό. Αγωνιώ γιατί ξοδεύουμε πολλά λεφτά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τρέξουμε για τη σωτηρία του αλλά αναρωτιέμαι αν θα έρθουν εκείνοι για τη δική μας» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Δείτε live όσα συμβαίνουν στον Λευκό Οίκο:

«Έχουμε την πιο hot χώρα του κόσμου» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. «Η γυναίκα μου σε όλη μου τη ζωή με κριτικάρει για τα οικονομικά μου αλλά τώρα με αγαπάει περισσότερο» τόνισε.