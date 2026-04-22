Ντόναλντ Τραμπ: Πιθανές συνομιλίες με το Ιράν ακόμη και την Παρασκευή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του στη New York Post την Τετάρτη (22/04/2026) τόνισε μεταξύ άλλων πως ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ συμφωνούν πλήρως με τις πηγές από το Πακιστάν, οι οποίες μιλάνε για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες» και επαναφέρουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Σε ερώτηση από τη New York Post για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό»!

«Έχω δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε όλα τα άλλα, να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα.

Για τον λόγο αυτό, σκοπεύω να παρατείνω την εκεχειρία έως ότου κατατεθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη.

Στις ώρες που ακολούθησαν, το Ισλαμαμπάντ συνέχισε τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με το χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από την εκτίμηση της προόδου αυτών των συνομιλιών, σύμφωνα με πακιστανική πηγή.

«Η εκεχειρία εξακολουθεί να τηρείται, παρά την έντονη ρητορική, γεγονός που υποδηλώνει θετική στάση και από τις δύο πλευρές», ανέφερε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ότι «δεν παρατηρείται στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά».

«Το Πακιστάν εξακολουθεί να διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού διαμεσολαβητή», κατέληξε.