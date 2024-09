Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος είναι ο ύποπτος για τη νέα απόπειρα δολοφονίας – Είχε κάνει μικρές δωρεές στους Δημοκρατικούς

Ένα καλάσνικοφ με διόπτρα, δύο σακίδια πλάτης και μία κάμερα GoPro βρέθηκαν στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί χθες Κυριακή (15.09.2024) κοντά στο γκολφ κλαμπ όπου έπαιζε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του. Οι αρχές ωστόσο κατάφεραν να τον συλλάβουν λίγο αργότερα για να εξετάσουν την πιθανή νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ύποπτος για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς είναι ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του αφού αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να βγαίνει από θάμνους.

Ο μάρτυρας μάλιστα τράβηξε και φωτογραφία το αυτοκίνητό του με το οποίο κατάφερε να ξεφύγει από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ από το 2019 έκανε δωρεές σε υποψηφίους και σκοπούς των Δημοκρατικών.

Είχε προσφέρει περισσότερα από 140 δολάρια για αυτόν τον λόγο.

The suspect in Donald Trump’s assassination attempt, Ryan Wesley Routh, was interviewed by Newsweek Romania in 2022. According to the report, he helped recruit foreign volunteers to fight for Ukraine. pic.twitter.com/9qrJUh8srK