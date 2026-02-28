Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν – Η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για την επίθεση στην Τεχεράνη

«Ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη δήλωση για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί του Σαββάτου (28.2.26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
87
51
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος
Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση «Lion's Roar» κατά του Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ: Σε αντίποινα η Τεχεράνη μετά τις εκρήξεις - Live όλες οι εξελίξεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ - Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεχόμενες οι εκρήξεις στην περιοχή - Πληροφορίες για πλήγμα κοντά στο σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη
31
Newsit logo
Newsit logo