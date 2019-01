Ντόναλντ Τραμπ: Θα μιλήσω στο Κογκρέσο όταν τελειώσει το shutdown

Είναι παράδοση κάθε χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μιλά στο Κογκρέσο για την Κατάσταση της Ένωσης. Φέτος, εξαιτίας του shutdown και της διαμάχης του Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να μην μιλήσει όπως επιτάσσει η παράδοση.

Με δυο αναρτήσεις του στο twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διεμήνυσε ότι η ομιλία του θα γίνει στο Κογκρέσο κι όχι αλλού, όταν επαναλειτουργήσει το ομοσπονδιακό κράτος, που εδώ και εβδομάδες είναι στον «πάγο», με αποτέλεσμα χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι να αναγκάζονται σε υποχρεωτική αργία.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε με αιχμές κατά της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι. «Καθώς το shutdown συνεχίζεται, η Νάνσι Πελόζι μου ζήτησε να κάνω την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης. Συμφώνησα. Μετά, άλλαξε γνώμη εξαιτίας του shutdown, προτείνοντας μια άλλη ημερομηνία. Είναι δικαίωμά της, θα μιλήσω όταν το shutdown τελειώσει.

Δεν ψάχνω άλλο χώρο (σ.σ. εννοεί να μη γίνει στο Κογκρέσο) για την ομιλία γιατί δεν υπάρχει χώρος που να μπορεί να ανταγωνιστεί με την ιστορία, την παράδοση και τη σημασία της αίθουσας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ανυπομονώ να δώσω μια σπουδαία ομιλία στο κοντινό μέλλον» έγραψε ο Τραμπ.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative – I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019