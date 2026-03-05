Ντόναλντ Τραμπ: Θέλω να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει σκοπό να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος για την εξουσία στο Ιράν.

Ωστόσο ξεκαθάρισε πως αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν» δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Πάντως ο 56χρονος Ιρανός δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα σε κανένα δημόσιο αξίωμα, αλλά έχει ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν