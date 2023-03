Η σύλληψη του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα γίνει αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο αύριο Τετάρτη (22.3.2023) αναμένεται του αποδοθεί κατηγορητήριο και κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί ενώπιον δικαστή μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη DailyMail, που επικαλείται πηγή με πληροφορίες εκ των έσω, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα προσαχθεί αυτήν την εβδομάδα» αλλά το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν αναμένεται να τον επιβεβαιώσει εν μέρει την Τετάρτη και να επικοινωνήσει μαζί του για να του γνωστοποιήσει ότι κατηγορείται και ότι χρειάζεται η σύλληψή του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Φλόριντα και είχε δηλώσει πριν από λίγα 24ωρα ότι «θα με συλλάβουν την Τρίτη» για τον χρηματισμό της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς με αντάλλαγμα τη σιωπή της στο σεξουαλικό σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει όσο ήταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο.

Παρ’ όλα αυτά, η DailyMail επικαλείται τις πληροφορίες της πηγής και μεταδίδει πως το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν αναμένεται αύριο να επικοινωνήσει με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και να κανονίσει τα της σύλληψής του με τα στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) προστασίας του.

Στη συνέχεια θα πετάξει στη Νέα Υόρκη όπου θα παραπεμφθεί στις Αρχές, θα του πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και θα… ποζάρει για τη φωτογραφία της σύλληψής του. Ωστόσο, οι Αρχές της μητρόπολης είναι σε επιφυλακή για πιθανές διαμαρτυρίες μετά την έκκληση του ίδιου «να βγει ο κόσμος στους δρόμους».

Μάλιστα, δεν λαμβάνει μόνο η αστυνομία της Νέας Υόρκης δρακόντεια μέτρα για πιθανές διαμαρτυρίες των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και η ίδια η Στόρμι Ντάνιελς, η οποία κατήγγειλε ότι έλαβε απειλητικά και ανησυχητικά μηνύματα και γι’ αυτό έχει ενισχύσει την προσωπική της φρουρά.

