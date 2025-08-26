Κόσμος

Ντονέτσκ: Εγκλωβίστηκαν 148 ανθρακωρύχοι από ρωσικό βομβαρδισμό – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν
Ουκρανία - Ντονέτσκ
Dobropillia - Photo / Reuters

Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ορυχείο στην Ουκρανία, μετά από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ, με τον πρώτο απολογισμό να είναι ένας νεκρός και τρεις τραυματίες.

Ο ρωσικός βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε, στην περιοχή της Ντομπροπίλια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τοπικό ορυχείο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων της Ουκρανίας, Μικαήλο Βόλινετς, λόγω της ρωσικής επίθεσης και της διακοπής ηλεκτροδότησης 148 ανθρακωρύχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ορυχείο στην περιοχή, που είναι αρκετά γνωστή για τα μεγάλα αποθέματα άνθρακα.

 

Ολόκληρη η περιοχή, έχει βρεθεί στο κέντρο των ρωσικών εχθροπραξιών, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν προωθηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έστειλαν ενισχύσεις και κατάφεραν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους να αποκρούσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να περικυκλώσουν τις εχθρικές δυνάμεις, πιάνοντας μάλιστα και αιχμαλώτους.

 

Παρά τις προσπάθειες για ειρήνη, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζει να μαίνεται με τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς να προκαλούν πλήγματα στις δύο χώρες.

Κόσμος
