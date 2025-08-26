Ντονέτσκ: Εγκλωβίστηκαν 148 ανθρακωρύχοι από ρωσικό βομβαρδισμό – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ορυχείο στην Ουκρανία, μετά από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ, με τον πρώτο απολογισμό να είναι ένας νεκρός και τρεις τραυματίες.

Ο ρωσικός βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε, στην περιοχή της Ντομπροπίλια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τοπικό ορυχείο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων της Ουκρανίας, Μικαήλο Βόλινετς, λόγω της ρωσικής επίθεσης και της διακοπής ηλεκτροδότησης 148 ανθρακωρύχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ορυχείο στην περιοχή, που είναι αρκετά γνωστή για τα μεγάλα αποθέματα άνθρακα.

Breaking



As a result of a russian strike, the mines in the Dobropillia community have been de-energized.



148 miners remain underground. pic.twitter.com/vDj3VWvm06 — UAVoyager (@NAFOvoyager) August 26, 2025

As a result of Russian shelling, the mines in Dobropillia community were left without power. 148 miners remain underground, — reported Mykhailo Volynets. pic.twitter.com/PiNiGCEVJz — Блогодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) August 26, 2025

Ολόκληρη η περιοχή, έχει βρεθεί στο κέντρο των ρωσικών εχθροπραξιών, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν προωθηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έστειλαν ενισχύσεις και κατάφεραν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους να αποκρούσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να περικυκλώσουν τις εχθρικές δυνάμεις, πιάνοντας μάλιστα και αιχμαλώτους.

11 Russian invaders were captured by the 33rd Assault Regiment in the Pokrovsk direction! They ask to exchange them for the guys from Azov



The Russians who joyfully announced their “advance” were surrounded and are now actively surrendering



You will get to know each of… pic.twitter.com/WSGZkhPLK9 — Cloooud | (@GloOouD) August 26, 2025

Παρά τις προσπάθειες για ειρήνη, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζει να μαίνεται με τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς να προκαλούν πλήγματα στις δύο χώρες.