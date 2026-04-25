NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει τραυματισμένος και κλεισμένος σε καταφύγιο – Τον φροντίζει προσωπικά ο Πεζεσκιάν

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο, (με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του), παραμένει σε καταφύγιο και με σοβαρά τραύματα, αναφέρει δημοσίευμα των The New York Times.

Από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, γεννώντας περισσότερα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.Από την μία, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, από την άλλη τα σοβαρά τραύματα που έχει σε πρόσωπο και σώμα, έχει «καθηλωθεί» σε καταφύγιο, ώστε να μην εντοπιστεί από τις ισραηλινές ή τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το σχετικό δημοσίευμα, στο οποίο οι NYT επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχος, αναφέρει πως ο Μοτζταμπά Χαμανεΐ έχει σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χείλη, κάτι που έχει δυσχεράνει την ομιλία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσει σε πλαστική.

Μέχρι στιγμής έχει κάνει ήδη 1 χειρουργείο στο χέρι, 3 στο πόδι ενώ αναμένεται να κάνει νέα επέμβαση για τοποθέτηση προσθετικού μέλους.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι επίσης καρδιοχειρουργός, και ο υπουργός Υγείας του Ιράν έχουν αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα του.

Άλλα αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, λόγω του ότι βρίσκεται στο καταφύγιο μακριά από κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μοιράσει αρμοδιότητες και ευθύνες σε Ιρανούς στρατηγούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.