NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει τραυματισμένος και κλεισμένος σε καταφύγιο – Τον φροντίζει προσωπικά ο Πεζεσκιάν

Φέρεται πως έχει κάνει ήδη πάνω από 4 χειρουργεία και αναμένεται να προχωρήσει σε πλαστική και τοποθέτηση προσθετικού μέλους - Για την ασφάλειά του, έχει μοιράσει ευθύνες και αρμοδιότητες σε κορυφαίους στρατηγούς
Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ / West Asia News Agency / Handout via REUTERS

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο, (με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του), παραμένει σε καταφύγιο και με σοβαρά τραύματα, αναφέρει δημοσίευμα των The New York Times.

Από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, γεννώντας περισσότερα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.Από την μία, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, από την άλλη τα σοβαρά τραύματα που έχει σε πρόσωπο και σώμα, έχει «καθηλωθεί» σε καταφύγιο, ώστε να μην εντοπιστεί από τις ισραηλινές ή τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το σχετικό δημοσίευμα, στο οποίο οι NYT επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχος, αναφέρει πως ο Μοτζταμπά Χαμανεΐ έχει σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χείλη, κάτι που έχει δυσχεράνει την ομιλία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσει σε πλαστική.

Μέχρι στιγμής έχει κάνει ήδη 1 χειρουργείο στο χέρι, 3 στο πόδι ενώ αναμένεται να κάνει νέα επέμβαση για τοποθέτηση προσθετικού μέλους.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι επίσης καρδιοχειρουργός, και ο υπουργός Υγείας του Ιράν έχουν αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα του.

Άλλα αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, λόγω του ότι βρίσκεται στο καταφύγιο μακριά από κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μοιράσει αρμοδιότητες και ευθύνες σε Ιρανούς στρατηγούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει προγραμματίσει συνάντηση με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Πακιστάν
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σε ανάρτησή του έγραψε ότι θα επισκεφθεί το Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία, για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις ενώ δεν κάνει καμία αναφορά για επαφές του με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί
Το ζευγάρι που μήνυσε κλινική εξωσωματικής στη Φλόριντα επειδή τους εμφύτευσαν λάθος έμβρυο βρήκε τους γενετικούς γονείς του παιδιού
Ο δικηγόρος τους ανέφερε ότι «τα ερωτήματα που απομένουν σχετικά με την τύχη των αγνοούμενων εμβρύων της Τίφανι και του Στίβεν... εξακολουθούν να εκκρεμούν»
Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς με το μωρό τους, τη Σία 12
