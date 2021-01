Ο Bernie Sanders «πουλάει» σαν τρελός! Από meme και κουκλάκι στο Google Street View

Η εμφάνιση του Bernie Sanders στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, με μεγάλα γάντια από ανακυκλωμένα υλικά, χοντρό μπουφάν και καθισμένος σταυροπόδι, έγινε viral. Και συνεχίζει, αφού ο γερουσιαστής από το Βερμόντ δεν σταματά να είναι θέμα συζήτησης.

Ο Bernie Sanders έγινε meme, τύπωσε μπλουζάκια για να στηρίξει ηλικιωμένους, έγινε πλεκτό – κούκλα και τώρα εμφανίζεται ακόμη και στο Google Maps Street View! Τη φωτογραφία του γερουσιαστή από το Βερμόντ, που έχει προσπαθήσει πολλάκις για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, τράβηξε ο Brendan Smialowski. Και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε… viral.

Τα memes προκάλεσαν γέλιο και φρενίτιδα. Αλλά επειδή πολλοί δεν έχουν την ικανότητα να δημιουργούν memes, ο Nick Sawhney, ο οποίος κάνει το μεταπτυχιακό του στο New York University, δημιούργησε ένα site που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να «βάλει» τον Μπέρνι Σάντερς οπουδήποτε στον κόσμο με τη βοήθεια του Google Maps Street View.

I made a website where you can put bernie in places using google maps street view. Enjoy!https://t.co/UfY5g9xU2k pic.twitter.com/8rstiEXOHf