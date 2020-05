Ο Jimmy Fallon έβαλε την τραγιάσκα του, άρπαξε την ακουστική κιθάρα του και, στο “Tonight Show” της περασμένης Τρίτης έπαιξε, με μια πινελιά καραντίνας, το νοσταλγικό «Carolina in My Mind» του James Taylor.

Στη δική του εκδοχή, ο Fallon άλλαξε τον τίτλο της κλασικής επιτυχίας και τον έκανε «Carolina (or Anywhere Else)». Πρόσθεσε κάποιους στίχους σχετικά με το ότι θέλουμε να βρεθούμε οπουδήποτε εκτός από το σπίτι: από την Benihana, το εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας με 116 franchise σε όλον τον κόσμο, («Just to see a shrimp fly/Just to see some rice fry») μέχρι το πολυκατάστημα Home Depot («I don’t need tools or house plants/Just wanna smell humans and wear pants»). Και έκλεισε γλυκά το τραγούδι: «Gonna shake hands and hug real tight/And before/We know it it’ll be all right/And we’ll leave this all behind/Won’t have to go to Carolina in our minds».

Στις αρχές του μήνα, ο ίδιος ο James Taylor είχε εμφανιστεί στο “Tonight Show” και έδωσε από το σπίτι του μια ερμηνεία του τραγουδιού του τού 1971 «You Can Close Your Eyes», με τη συμμετοχή της γυναίκας του, Kim και του γιου του, Henry.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ