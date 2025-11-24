Κόσμος

Ο Αδόλφος Χίτλερ της Ναμίμπια έτοιμος να επανεκλεγεί στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου – αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει σχέδια γενοκτονίας

Ο πολιτικός Adolf Hitler Uunona εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020 με μεγάλη διαφορά και ετοιμάζεται για νέα εκλογική επιτυχία
Ο 59χρονος πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα
Ο 59χρονος πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα

Απίστευτο και όμως αληθινό. Υπάρχει πολιτικός στη Ναμίμπια – χώρα της Νότιας Αφρικής – με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ.

Ο 59χρονος πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα, που φέρει το αμφιλεγόμενο όνομα, φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταγράψει ακόμη μία εκλογική επιτυχία. Ενδέχεται να επικρατήσει στις αυριανές (25.11.2025) εκλογές στη Ναμίμπια. Ο ίδιος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μοιράζεται τίποτα με τον διαβόητο δικτάτορα του οποίου το όνομα φέρει.

Ο πολιτικός Adolf Hitler Uunona εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020 με μεγάλη διαφορά στην εκλογική περιφέρεια Omupanda, λαμβάνοντας το 85% των ψήφων. Αντιπροσωπεύει την South West Africa People’s Organization (SWAPO), το κόμμα που κυβερνά τη Ναμίμπια από την ανεξαρτησία της το 1990.

Η εκλογική επιτροπή της χώρας προβλέπει ότι ο Uunona θα εξασφαλίσει και πάλι την πλειοψηφία των ψήφων.

Ο πολιτικός τόνισε ότι, σε αντίθεση με τον διάσημο ομώνυμό του, δεν έχει σχέδια για γενοκτονία ή παγκόσμια κυριαρχία, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει κάθε παρεξήγηση γύρω από το όνομά του.

