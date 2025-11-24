Ο Αδόλφος Χίτλερ της Ναμίμπια έτοιμος να επανεκλεγεί στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου – αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει σχέδια γενοκτονίας

Απίστευτο και όμως αληθινό. Υπάρχει πολιτικός στη Ναμίμπια – χώρα της Νότιας Αφρικής – με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ.

Ο 59χρονος πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα, που φέρει το αμφιλεγόμενο όνομα, φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταγράψει ακόμη μία εκλογική επιτυχία. Ενδέχεται να επικρατήσει στις αυριανές (25.11.2025) εκλογές στη Ναμίμπια. Ο ίδιος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μοιράζεται τίποτα με τον διαβόητο δικτάτορα του οποίου το όνομα φέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πολιτικός Adolf Hitler Uunona εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020 με μεγάλη διαφορά στην εκλογική περιφέρεια Omupanda, λαμβάνοντας το 85% των ψήφων. Αντιπροσωπεύει την South West Africa People’s Organization (SWAPO), το κόμμα που κυβερνά τη Ναμίμπια από την ανεξαρτησία της το 1990.

Adolf Hitler may win tomorrow’s upcoming elections in Namibia



The 59-year-old Namibian politician was first elected in 2020 with a large margin in the Omupanda constituency, receiving 85% of the vote.



Adolf Hitler Uunona represents the South West Africa People’s… pic.twitter.com/pu2gogoV30 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Η εκλογική επιτροπή της χώρας προβλέπει ότι ο Uunona θα εξασφαλίσει και πάλι την πλειοψηφία των ψήφων.

Ο πολιτικός τόνισε ότι, σε αντίθεση με τον διάσημο ομώνυμό του, δεν έχει σχέδια για γενοκτονία ή παγκόσμια κυριαρχία, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει κάθε παρεξήγηση γύρω από το όνομά του.