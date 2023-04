Σε άσχημη κατάσταση είναι ο φυλακισμένος ηγέτης της της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς τον τελευταίο καιρό έχει χάσει 8 κιλά και εικάζεται ότι πάσχει από κάποια μυστηριώδη ασθένεια.

Η εκπρόσωπος του Αλεξέι Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, σημείωσε πως ενδεχομένως η ασθένειά του είναι αποτέλεσμα δηλητηρίου βραδείας δράσης. Η ίδια σημείωσε: «Δεν αποκλείουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάζεται με αργό ρυθμό, δολοφονείται με αργό ρυθμό προκειμένου αυτό να συγκεντρώσει λιγότερη προσοχή».

«Κρατείται σε κελί τιμωρίας, με οξύ πόνο χωρίς ιατρική βοήθεια», δήλωσε.

Το 2020 ο Ναβάλνι επέζησε από προφανή απόπειρα δηλητηρίασής του κατά τη διάρκεια πτήσης στη Σιβηρία με νευροτοξικό παράγοντα, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι δυτικών εργαστηριών.

1/4 The lawyer says that an ambulance was called for Alexey @navalny on the night of Friday to Saturday because of an acute stomach pain. No one is treating him and they are not even telling him the diagnosis. He has lost 8 kilos(!) in the last 15 days in the punishment cell.