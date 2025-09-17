«Ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε» λέει η σύζυγός του – Έστειλε λαθραία βιολογικό υλικό εκτός Ρωσίας

Σε δηλητηρίαση οφείλεται ο θάνατος του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία Αλεξέι Ναβάλνι σύμφωνα με τη σύζυγό του Γιούλια Ναβάλναγια.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, 47 ετών, πέθανε αιφνιδίως στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο στη Ρωσία με την συζυγό του να τονίζει ότι δυτικά εργαστήρια που ανέλυσαν δείγματα από τη σορό του επιβεβαίωσαν ότι δηλητηριάστηκε.

Η ίδια μάλιστα ουκ ολίγες φορές έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για τη δολοφονία του, κατηγορία που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως ανοησία.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανέβασε στο Χ η Γιούλια Ναβάλναγια δήλωσε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι βγήκε λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και αναλύθηκε από δύο εργαστήρια.

«Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Η Γιούλια Ναβάλναγια έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους για αυτό που αποκάλεσε «άβολη αλήθεια». Δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο εντοπίστηκε.